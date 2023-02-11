“بلدية إربد” تزيل اعتداءات ومخالفات تنظيمية على الشوارع الرئيسية

بلدية إربد تزيل الترس الخارجي لأحد محال الحلويات الشهيرة

أحمد التميمي

إربد – أزالت بلدية اربد الكبرى، السبت، الترس الخارجي لاحد الحلويات الشهيرة في اربد لمخالفته احكام التنظيم والأزمة المرورية التي يسببها المحل.

واوضحت بلدية اربد الكبرى بأنها تقوم بإزالة الاعتداءات التنظيمية خاصة في الشوارع الرئيسية، التي توجد بها شكاوى ضرر من قبل المجاورين والمحلات التجارية، ومنها الاعتداء على سعة الارتداد الأمامي.

وقامت البلدية منذ العام السابق 2022، بإبلاغ أصحاب المحلات بالطرق القانونية وبقرارات صادرة عن اللجان المختصة بضرورة إزالة هذه الإعتداءات، ومنحتهم مهلةً حتى تاريخ 21-12-2022.

وتشير البلدية انها وفي بداية العام 2023 قامت بإخطار أصحاب المحال التجارية المخالفة بضرورة إزالة الإعتداء قبل ان تقوم البلدية بإزالته على حسابهم، ضمن القرارات الصادرة عن اللجان المختصة بسبب وجود مخالفات تنظيمية، ومخالفات لقانون رخص المهن، إلا انهم ماطلوا ومارسوا تدخلات للتأثير على سيادة القانون وإزالة الضرر الواقع على المجاورين.

وتذّكر البلدية بأنها تشجع الإستثمار وترحب بكافة المشاريع الاستثمارية ضمن حدود تطبيق القانون والأنظمة التي تحقق المصلحة العامة، وأن البلدية ماضية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة وإزالة الضرر عن المتضررين.