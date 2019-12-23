“بلدية إربد” تصدر رخص مهن محمية من التزوير

أحمد التميمي

إربد – أعلنت بلدية اربد الكبرى توصلها إلى إصدار نموذج رخصة مهن جديد سيتم بدء العمل به اعتباراً من مطلع العام القادم وذلك في خطوة تهدف لمنع تزوير رخص المهن بشكل كامل.

ووفق رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن البلدية قررت استبدال نماذج رخص المهن التي تم العمل بها سابقاً بنموذج حديث وعصري من شأنه إيقاف أي تلاعب برخص المهن او تزويرها.

وأضاف بني هاني ان النموذج الجديد محمي بأربعة علامات مائية بالإضافة لوجود احبار سرية داخله لا يمكن مشاهدتها إلا من خلال أجهزة خاصة وهو ما يضمن سلامة الإجراءات والرخص الصادرة عن البلدية.

وأشار بني هاني إلا ان البلدية لم تشهد حالات تزوير سابقة الا في مرات نادرة وأن اصدار هذا النموذج يأتي لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمستندات الرسمية وحفاظاً على حق التجار وأصحاب المهن ودافعي الضرائب الملتزمون بتسديد ما عليهم من رسوم رخص كل عام.

وطالب بني هاني المواطنين والتجار ضرورة حماية انفسهم من الابتزاز والإستغلال من خلال الإبلاغ عن أي شخص ينتحل صفة موظفي البلدية او يطالب مبالغ مالية مقابل انجاز أي رخصة او السير بها مؤكداً على وجود تعليمات واضحة بضرورة التسهيل على المواطنين في اصدار الرخص ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها ومشيراً بذات الوقت ان اصدار أي رخصة ضمن الأطر القانونية لا يستهلك سوى وقت قصير جداً ولا يحتاج إلى مساعدة من أي شخص مؤكداً على أن موظفي البلدية موجودون لخدمة المواطنين وارشادهم إلى الطرق الصحيحة والسليمة في السير في المعاملات ومشدداً على ضرورة اصدار هذه الرخص من خلال مكاتب البلدية المعروفة والمعتمدة سواء في المركز الرئيسي او في المناطق.

من جهته قال مستشار رئيس البلدية المهندس عبد السلام شتيات ان البلدية وضمن برنامج التطوير المؤسسي الذي بدأت العمل به مطلع هذا العام تسعى لتطوير العديد من المستندات والوثائق التي تصدرها وذلك لمواكبة التطور الإلكتروني في شتى المجالات وبما يخدم المصلحة العامة ويحمي حقوق الآخرين.

وأشار شتيات أن البلدية سبق وان باشرت بإصدار براءة ذمة الكترونية وتعمل حالياً على تنفيذ مشروع النافذة الواحدة وقامت بتدريب العديد من الموظفين على التعامل مع هذا المشروع وان اصدار رخص المهن الجديدة يأتي استكمالاً لهذه الأعمال وحفاظاً على حقوق الآخرين ومنع العبث بها.

وحسب شتيات فإن عملية التطوير ستطال العديد من الجوانب والدوائر في البلدية وسيتم الإعلان عن ذلك اولاً بأول.