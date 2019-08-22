بلدية إربد تعلن تحسين “الاوتوبارك”.. والتجار يعتصمون

أحمد التميمي

إربد- أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدية ومستثمر مشروع “الاوتوبارك” وبحضور غرفة تجارة إربد.

وحسب بيان أصدرته البلدية وبحضور نواب حاليين وسابقيين أنه تم البدء باستخدام التطبيق الجديد والعمل بالتعرفة الجديدة واعتماد مراكز بيع في الشوارع المخصصة للاتوبارك وفي أكثر من موقع.

ووفق البيان “تم تخطيط الشوارع المشمولة بالاتوبارك ويوجد جزء لم يتم تخطيطه لحين الإنتهاء من تعبيد الشوارع.”

وإشار إلى أن الشركة ملتزمة بعملية التحميل والتنزيل والوقوف المجاني أيام العطل الرسمية والأعياد.

وأكد البيان أنه سيتم تقليص العنصر البشري وسيتم وضع أكشاك لهم بحيث يتم استخدام العنصر البشري من خلال تلك الاكشاك لبيع البطاقات وتلقي الشكاوي خلال فترة 45 يوما وحسب الاتفاق الذي تم مع المستثمر.

وجاء هذا الاتفاق بعد عزم عدد من التجار تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة مساء اليوم الخميس للمطالبة بوقف المشروع لحين استكمال كافة النواقص وإزالة العنصر البشري من الشوارع والاستعانة مكانهم بكبائن إلكترونية.