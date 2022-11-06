بلدية إربد تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء

اربد – الغد – أكدت بلدية اربد الكبرى جاهزيتها التامة لاستقبال فصل الشتاء، بعد ان انهت جميع الاستعدادات اللازمة بوقت مبكر.

وقال رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية بدأت منذ فترة طويلة بجميع الأعمال الخاصة بتجهيز طوارئ الشتاء، من خلال تفقد مجاري الأودية في كافة المناطق والتأكد من عدم وجود أي اغلاقات او عوائق بداخلها من شأنها منع تدفق المياه فيها.

وأضاف الكوفحي ان حملات مكثفة بدأت منذ عدة أشهر استهدفت صيانة وتنظيف جميع المناهل الخاصة بتصريف مياه الأمطار “الجريلات” وشملت جميع شوارع المدينة، مشيراً بذات الوقت لإنشاء شبكات جديدة لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي تم رصدها خلال الشتاء الماضي وتبين معاناتها من تجمع المياه وارتفاع منسوبها خلال سقوط الأمطار.

من جهته أشار مدير طوارئ الشتاء في البلدية المهندس زياد جرادات إلى إعداد خطة كاملة للطوارئ تضمنت تحديد الكوادر البشرية العاملة وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة، إضافة للتأكد من صلاحية جميع الآليات التي تم تخصيصها لهذه الأعمال.

وبين جرادات ان البلدية عمدت لإنشاء أكثر من مركز للطوارئ يكون الرئيسي فيها داخل مدينة اربد، ومركز في مدينة الحصن يقدم الخدمة للواء بني عبيد، وثالث مقره في منطقة حكما يخدم المناطق الشمالية في المدينة، إضافة لمشاركة البلدية في مركز الطوارئ الذي يشكله محافظ اربد.

وبين جرادات ان البلدية جهزت مناطق للإيواء في حال مرت المملكة بظروف جوية غير واستدعت الحاجة لوجود هذه المناطق.