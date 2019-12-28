بلدية إربد تعيد تصنيع الحاويات في مشاغلها

أحمد التميمي

إربد– أعادت بلدية اربد الكبرى تصنيع الحاويات في مشاغلها اعتباراً من اليوم بعد ان توقف تصنيع هذه الحاويات لقرابة العامين، وفق مدير دائرة المشاغل في البلدية محمود المنسي.

وحسب المنسي، فإن البلدية وطيلة العامين الماضيين استطاعت الحصول على كميات كبيرة من الحاويات من خلال تلقيها عدد من المنح وإبرام اتفاقيات مع مجموعة من المنظمات المانحة وكانت الكميات المتوفرة تفي بحاجة البلدية ولم يكن من المجدي تصنيع أي حاوية في ظل الحصول على أعداد كبيرة منها.

وأضاف المنسي أنه وبعد ان توقفت هذه المنح بات من الضروري إعادة تصنيع الحاويات خاصة أن المواد الخام متوفرة في مشاغل البلدية.

وأوضح انه وبعد اجراء دراسة متأنية وبالإفادة من التجارب السابقة فقد قامت البلدية بتغييرات بسيطة على هيكل الحاوية بهدف إدامة خدمتها لأطول فترة ممكنة فتم استبدال العجلات أسفل الحاوية التي طالما تعرضت للسرقة والكسر بمواسير قوسية الشكل تسهل عملية نقل الحاوية وجرها ويصعب كسرها عند تحميل الحاوية وتنزيلها من الكابسة.

وأشار المنسي ان معظم المشاكل التي عانت منها البلدية سابقاً بهذا الشأن تمثلت في سرقة وتحطيم العجلات بالإضافة لكسور تصيب الهيكل العلوي من الحاوية الذي كان بارزاً بشكل واضح ويرتطم احياناً بجسم الكابسة عند التحميل وهو ما عملت البلدية على تلاشيه في التصميم الحالي بعد ان قامت بإزالة الجوانب المقوسة أعلى الحاوية وصناعتها بشكل مستقيم بصورة تضمن ادامة خدمتها لاطول فترة ممكنة.

وينتج مصنع البلدية للحاويات معدل 8-10 حاويات يومياً يتم توزيعها في مختلف مناطق البلدية حسب الحاجة.