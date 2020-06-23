بلدية إربد تقرر تمديد دوام رخص المهن

عمان- الغد- قررت بلدية إربد الكبرى تمديد الدوام لجميع الدوائر المتعلق عملها بإصدار رخصة مهن وذلك اعتباراً من اليوم الموافق 23-6-2020 ولغاية تاريخ 30-6-2020 على أن يكون الدوام ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً وفق ما أكد مدير دائرة رخص المهن حازم الدحادحة.

وحسب الدحادحة فإن قرار تمديد ساعات الدوام يأتي لمنح الفرصة لجميع التجار وأصحاب الرخص لتجديدها قبل انتهاء التمديد الذي أقرتها البلدية سابقاً وتجنيبهم دفع الغرامة التي ستقر على أي رخصة لم تجدد إعتباراً من تاريخ 1-7-2020.

وأكد الدحادحة أن البلدية تعمل ضمن أسس وتعليمات واضحة بتسهيل وتسريع إجراءات الترخيص بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول.