بلدية إربد تكثف أعمالها خلال فترة عيد الفطر

قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية تكثف كافة أعمالها خلال عطلة عيد الفطر، وعلى وجه الخصوص أعمال النظافة والبيئة، وتنظيم الأسواق والمرور وخدمات الحدائق بالكامل.

وأضاف الكوفحي، أنه وضمن السياق ذاته، يقوم المستشار الخاص ومدير دائرة البيئة بجولات ميدانية خلال هذه الأيام، بهدف الوقوف على مواطن الضعف ومعالجتها بأسرع وقت ممكن وتعظيم مواطن القوة، بهدف جعل المدينة بأفضل حلّة بالتزامن مع الازدحامات الحاصلة في مختلف الأماكن التي تشهد حركة كثيفة، سواء كانت مناطق المطاعم والمقاهي والحدائق أو الأسواق التجارية.

بدوره، أكد المستشار الخاص عطا الفرسوني أنه ومنذ الصباح الباكر، وبناء على توجيهات رئيس البلدية، تم عمل زيارات ميدانية لكافة الدوائر المعنية والتأكد من حسن سير العمل فيها.

وأضاف الفرسوني أن الوضع البيئي يعتبر جيدا جدا وأن كافة الحدائق على أتم الاستعداد للتعامل مع روادها بمختلف الأعداد.

من جهته، أكد مدير دائرة البيئة مأمون الزيود أن آلية العمل تسير ضمن خطة موضوعة مسبقاً للتعامل مع الأماكن الساخنة والتي تشهد تواجدا كبيرا للمواطنين، كما أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً للجانب البيئي، وضاعفت عدد الآليات والعمال لتفادي أي تراكم للنفايات.