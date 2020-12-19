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بلدية إربد تمدد دوام “دائرة ضريبة الأبنية والمسقفات”

منذ ساعة واحدة
بلدية إربد الكبرى

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اربد- الغد- أعلنت بلدية إربد الكبرى تمديد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي “المسقفات” لغاية الساعة الخامسة مساءً وذلك اعتباراً من اليوم السبت 19-12-2020 وحتى نهاية العام وفق مدير الدائرة بشار القصاص.
وحسب القصاص، فإن هذا التمديد يأتي لتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من مستحقات والاستفادة من الإعفاءات التي أقرتها الحكومة والتي تشمل كامل الغرامات وإعفاء من قيمة الضريبة الأصلية لغاية 25% لمن يسدد قبل نهاية العام.
وبين القصاص أن ضريبة المسقفات تفرض على جميع العقارات سواء كانت شقق سكنية أو مخازن تجارية أو أي عقارات أخرى بالإضافة إلى جميع الأراضي الواقعة داخل حدود البلدية.

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