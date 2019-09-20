“بلدية إربد” تنصف عامل وطن أجبره مراقب الدخول إلى “حاوية”

إربد-الغد- قالت بلدية إربد في ما يخص الفيديو المتداول والذي يظهر فيه عامل الوطن يقوم بضغط الحاوية بقدميه لزيادة استيعابها بأمر من المراقب إن “الأمر مرفوض من قبل بلدية إربد الكبرى جملة وتفصيلا، حيث تم وبتوجيهات مباشره من رئيس بلدية إربد الكبرى باتخاذ المقتضى القانوني بحق المراقب وإنزال أقصى العقوبات به”.

وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن البلدية ستقوم بتكريم العامل بالأيام القليلة القادمة، فهو رمز للعمل الوطني الحق، ولطالما دافعت البلدية عن حقوق عمال الوطن الذين نفتخر ونزهو بهم.