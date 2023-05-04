بلدية إربد تنفي اندلاع مشاجرة أثناء جلسة المجلس

عمان-الغد- نفت بلدية إربد الكبرى اندلاع مشاجرة داخل جلسة المجلس البلدي التي انعقدت، اليوم الخميس.

واكدت البلدية وجود مبالغات كبرى في الأخبار المنقولة.

وأضافت البلدية أن ما حدث هو عبارة عن ارتفاع في أصوات بعض أعضاء المجلس بعد انتهاء الجلسة ومغادرة الرئيس لها بعد أن قام البعض بالادعاء بعدم معرفتهم بمؤتمر تقيمه البلدية، وهو أمر عارٍ تماماً عن الصحة، ذلك ان المجلس البلدي نفسه صادق على اتفاقية عقد هذا المؤتمر واتخذ قراراً بالموافقة عليه قبل فترة من الزمن.

وتؤكد البلدية انها ستبقى تتعامل بوضوح وشفافية ومصداقية مع مختلف وسائل الإعلام، وان المجلس البلدي لن يلقي بالاً لمن يريد تعطيل أعماله وخلق إشكالات بداخله، والتشويش على تقديم الخدمات للمواطنين، وانه مستمر في العمل وتحمل ثقة المواطنين والسعي لتقديم الخدمات لهم بكل عدالة ونزاهة.