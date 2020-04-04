بلدية إربد تواصل تعقيمها للمستشفيات الحكومية والخاصة

اربد- الغد– أكدت بلدية اربد الكبرى إنها ومن خلال جميع كوادرها وفرق الطوارئ الخاصة بها قامت بتعقيم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة الواقعة ضمن حدود اربد الكبرى ولعدة مرات بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأشارت البلدية في بيان إلى أن عمليات التعقيم الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية والحيوية التي يرتادها الناس كانت غاية في الدقة وجرى تعقيم هذه الأماكن من الخارج والداخل بما فيها جميع الأجزاء القابلة للمس مع تعقيم الطرق الواصلة إليها والأحياء المحيطة بها.

وركزت بلدية اربد الكبرى عمليات التعقيم في المناطق التي ظهرت بها إصابات بـفيروس كورونا ومنها مستشفى الأميرة رحمة للأطفال حيث جرى تعقيمها قبل حوالي أسبوع وتمت إعادة عملية التعقيم لاحقاً بعد ثبوت حمل أحد الأطباء في المستشفى لهذا الفيروس.

وقامت البلدية بتعقيم شامل وكامل لكافة أجزاء المستشفى وغرفها ومداخلها ومخارجها وساحاتها ومواقف السيارات والطرق المؤدية إليها .