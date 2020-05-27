بلدية إربد توقف التعيينات والعطاءات لعام 2020

احمد التميمي

إربد- قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني إن البلدية والتزاماً بالقرارات الحكومية أوقفت جميع التعيينات والعطاءات للعام 2020، مشيراً إلى أن البلدية ستعمل على استكمال العمل بالعطاءات التي تم طرحها أول العام ولم يتم استكمالها بسبب تأخر تصديق الموازنة في ذلك العام.

وطالب بني هاني خلال اجتماعه بمدراء البلدية تعويض وقف العطاءات بمضاعفة العمل من خلال كوادر البلدية وخاصة في مجالات صيانة الطرق والأرصفة وأحجار الكندرين والزراعة وأعمال الدهان والتجميل للمدينة.

كما أكد بني هاني أهمية إبقاء العمل على مدار الساعة في دوائر البيئة والصحة والبدء بحملات شاملة لجميع الساحات في المدينة ورفع الأنقاض والنفايات منها والبدء بحملات مكثفة لرش المناطق والأحياء بالمبيدات الحشرية.

ونوه إلى ضرورة ان يشعر المواطن بتحسن مستوى الخدمات المقدمة وان يلمس ذلك على أرض الواقع.

وشدد على وضع شوادر على جميع آليات البلدية مع منع أي الية بالتحرك دون تغطيتها بشادر يضمن عدم تطاير المواد منها سواء كانت تحمل النفايات او الأتربة والرمل وغيرها من المواد وان تكون جميع هذه الآليات صالحة بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أعلن بني هاني ان البلدية وتقديراً للظروف التي يمر بها المواطنون في هذه الأوقات ستعم لعلى تسهيل الدفعات المطلوبة منهم وإعادة جدولة الأقساط المترتبة عليهم لمن يرغب في ذلك.

وأوضح بني هاني خلال الاجتماع ان البلدية عملت خلال الفترة الماضية بالتوازي مع الأجهزة الأمنية والطبية وكانت كوادرها جاهزة على مدار الساعة ولم تتوقف الأعمال في بعض دوائرها واستطاعت استغلال الوقت في انتاج أكثر من 500 حاوية حديدية من خلال مشاغلها الخاصة.

وبين ان البلدية قامت خلال الفترات الماضية بتعقيم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في المدينة بالإضافة لمديريات الدفاع المدني وآليات الدفاع المدني كاملة وجميع المراكز الأمنية وباشرت منذ عدة أيام بتعقيم كافة الدوائر الحكومية الرسمية مؤكداً أعن عمليات التعقيم مستمرة لحين انجلاء هذا الوباء بإذن الله.