بلدية إربد: عقوبات مشددة على حظائر الأغنام المخالفة

أحمد التميمي

اربد – شددت بلدية اربد الكبرى على انه لن يتم التهاون مع أي مخالفة صحية تتعلق بزرائب الأغنام خلال عيد الأضحى وسيتم إزالة أي زريبة مخالفة وتغريم مالكها بقيمة لا تقل عن 1000 دينار أردني ولا تزيد عن 3 ألاف دينار اردني.

وقال الناطق الإعلامي للبلدية رداد التل إنه سيتم تطبيق هذه العقوبات على الزرائب التي تخالف شروط ترخيصها عدا عن التشدد في مخالفات عدم ارتداء الكمامات وتطبيق أسس التباعد الاجتماعي بحيث يتم تطبيق العقوبة الأقصى على جميع المخالفين وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم خاصة بعد إعلان الحكومة دخول الأردن في الموجة الثالثة من وباء كورونا وهو الأمر الذي يتطلب رفع مستوى الرقابة خوفاً من انتشار الوباء من جديد.

واكد استعداد البلدية الكامل لتنظيم سوق بيع الأضاحي الذي ينشط كل عام مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبين أن البلدية قامت بتحديد مواقع مخصصة لإقامة الزرائب المعنية ببيع الأضاحي للمواطنين.

واكد التل أنه لن يتم السماح بإنشاء زرائب في غير الأماكن التي تم تحديدها ودون الحصول على رخصة من قبل البلدية مشيراً إلى أن البلدية تهدف لتنظيم العمل وتأمين احتياجات المواطنين وتسهيل عملية البيع لتجار المواشي مع الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم التسبب بأي مكاره صحية.

وبين التل أن البلدية قامت بتشكيل فرق مختصة من أصحاب الخبرة والاختصاص للتفتيش على هذه الزرائب والتأكد من التزامها بالشروط الصحية وعدم مخالفتهم لأي منها بالإضافة للتأكد من سلامة الحيوانات المعروضة.

وأضاف انه لن يتم السماح بإجراء أي عمليات ذبح إلا بإشراف أطباء بيطرين خصصتهم البلدية لهذا الأمر تم تخصيهم بالتعاون مع مديرية صحة محافظة اربد ومديرية الشؤون الصحية داخل البلدية.

واكد التل ان كوادر البلدية المختلفة ستقوم بعمليات تنظيف وتعقيم لجميع المواقع التي تقام فيها الزرائب وعلى مدار الساعة مؤكداً ان البلدية قامت باستنفار كوادرها للعمل طيلة أيام عيد الأضحى المبارك وحسب ما تقتضيه الحاجة.