بلدية إربد: لا نعتزم إنشاء مدينة جديدة

إربد- الغد- قالت بلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، إنها لا تعتزم إنشاء مدينة جديدة كلياً وان هناك لبس لدى عدد من المواطنين حول هذا الموضوع.

وأكدت البلدية في بيان وصل “الغد” نسخة منه، أنها لا تعتزم إنشاء مدينة جديدة كلياً ولكن ونظراً للتوسع العمراني في مختلف الاتجاهات فإن جميع الدراسات تشير إلى أن الزحف العمراني خلال السنوات القادمة سيتجه شرق المدينة وخوفا من انتشار العمران العشوائي لعدم تنظيم معظم الأحواض والأراضي في المناطق الشرقية من المدينة ولعدم وجود البنية التحتية والخدمات في تلك المناطق عزمت البلدية على تنظيم هذه المناطق وادخالها ضمن مشروع التقسيم ليتم تجهيز البنى التحتية ورسم الطرق فيها حسب الأصول.

وأكدت البلدية أنه ولضمان أن تكون جميع الأبنية ضمن القانون وأن لا تنتشر بشكل عشوائي مما يضمن إيجاد احياء نموذجية مزودة بكامل الخدمات وبها بنى تحتية وفق افضل المواصفات بالإضافة لإيجاد قطع أراضي خاصة للحدائق والمساجد وتحديد المناطق التجارية والسكنية.

وأوضحت أن الموضوع بالمختصر هو سعي البلدية أن تسبق البنى التحتية العمران وليس العكس وأن لا يكون هنالك أي عمران بدون إنشاء البنية التحتية الكاملة في المنطقة.

وجاء البيان نظرا لما تناقلته وسائل إعلام مختلفة على مدار عدة أيام بخصوص تصريح رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني حول موضوع إربد الجديدة فإن البلدية وبعد ان تبين لها وجود لبس لدى عدد من السادة المواطنين حول الموضوع وعليه وجب هذا التوضيح.