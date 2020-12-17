بلدية إربد.. لم تتلق شكاوى كبيرة خلال المنخفض الجوي

أحمد التميمي

إربد – أكدت بلدية اربد الكبرى أن جميع المشاريع التي قامت بإنشائها لتصريف مياه الأمطار خلال الفترات الماضية أثبتت نجاحها بشكل كبير خلال المنخفض الجوي الأخير.

ووفق الناطق الإعلامي في البلدية رداد التل، أن فرق الطوارئ في البلدية لم تتلق أي شكاوى كبرى خلال فترات هطول الأمطار على المدينة رغم غزارتها وطول مدة هطولها.

وبين التل أن معظم الشكاوى التي تعاملت معها البلدية اقتصرت على إغلاق بعض المناهل و”الجريلات” الخاصة بتصريف المياه نتيجة تجمع النفايات الملقاة بالشوارع داخلها وأن البلدية تعاملت مع هذه الشكاوى بشكل فوري وتم حلها جميعاً من خلال إعادة تنظيف وفتح هذه “الجريلات” لضمان جريان المياه فيها.

وأضاف التل أن فرق الطوارئ في البلدية تعاملت مع عدد محدود من الشكاوى المتعلقة بمداهمة المياه لعدد من المنازل في المناطق المنخفضة وتم اتخاذ إجراءات فورية وعمل مصدات لهذه المياه بالإضافة لإنشاء قنوات ترابية تضمن جريان المياه بعيداً عن منازل المواطنين.

واكد أن مرور المنخفض الجوي دون وجود أي مشاكل كبرى جاء نتيجة العمل والجهد الكبير الذي قامت به البلدية قبل حلول المنخفض والذي تمثل بإنشاء عدد كبير من خطوط تصريف المياه بالإضافة لصيانة وتنظيف جميع الجريلات والمناهل الخاصة بتصريف المياه.

أما بخصوص الشكوى المتعلقة بفيضان احد المناهل في المنطقة الواقعة شرق دوار العيادات فقد بين أن المنهل المذكور لا يقع ضمن مسؤولية البلدية وهو منهل خاص بالصرف الصحي وقد تسبب فيضانه بانتشار روائح كريهة في المنطقة بالإضافة لتدفع المياه العادمة في الشارع لفترة من الوقت قبل ان يتم التعامل معه من قبل المختصين.

وعن الشكاوى بوجود فيضان لاحد المناهل الواقعة بشارع فلسطين أوضح التل أن المنهل المذكور يعاني من سنوات طويلة من قيام عدد كبير من المواطنين في المنطقة بربط شبكات الصرف الصحي والمجاري على هذا المنهل بشكل مخالف لقانون الصحة العامة وهو ما يتسبب بفيضانه بشكل مستمر.

ونوه التل أن فرق الطوارئ في البلدية جاهزة لتقديم خدماتها على مدار الساعة وتتلقى الاتصالات والشكاوى من خلال الأرقام التي تم الإعلان عنها سابقاً.