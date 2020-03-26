بلدية اربد تُعقم منازل ومركبات مصابين بفيروس كورونا (صور)

أحمد التميمي

إربد- عقمت كوادر بلدية اربد الكبرى منازل ومركبات عدد من المصابين بفيروس كورونا في أحد مناطق إربد.

وأنهت الكوادر تعقيم كل مكان يتوقع أن لمسه المصابون بالفيروس، كما استكملت البلدية عمليات تعقيم عدد كبير من المناطق والمباني الحكومية والصحية والتجارية، وفق أكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني.

وقال بني هاني إن البلدية قامت البلدية بتعقيم شوارع وأحياء منطقتي (أيدون وام الجدايل)، بالإضافة لعدد كبير من الأحياء المحيطة بمبنى مستشفى الراهبات الوردية، كما تم تعقيم مبنى مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي كاملاً من الداخل والخارج، وكذلك مبنى اربد مول وعدد من الشوارع والأحياء المحيطة به.

وأكد بني هاني أن أعمال الرش والتعقيم مستمرة ليلاً نهاراً مؤكداً ان البلدية تمتلك الإمكانيات اللازمة والكميات الكافية من المعقمات لاستكمال اعمالها خلال الأيام القادمة بما يضمن إيجاد أفضل الظروف الصحية للموطنين.

وقامت كوادر بلدية اربد الكبرى برش المواد المعقمة في عدد من مناطق واحياء بلدية اربد الكبرى وعدد من المباني الصحية والرسمية في المدينة.

وقامت البلدية بتعقيم شوارع واحياء مناطق حكما وبيت راس والنزهة بشكل كامل شمل تعقيم ابواب المخازن والمحال التجارية ومداخل المنازل والعمارات والأرصفة والأسوار الحديدية.

كما عملت الفرق المخصصة في البلدية لرش المواد المعقمة على تعقيم كامل مبنى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي.