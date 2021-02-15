بلدية إربد: مستعدون لاستقبال المنخفض القطبي

إربد – أعلنت بلدية اربد الكبرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي القادم والمتوقع بدء تأثيره على المملكة اعتباراً من مساء الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي في البلدية رداد التل أن جميع فرق الطوارئ في البلدية على أهبة الاستعداد موضحاً ان البلدية تقدم الخدمة لجميع المواطنين في الظروف غير الاعتيادية من خلال أربعة فرق طوارئ موزعة شمال المدينة وجنوبها وشرقها بالإضافة إلى غرفة الطوارئ الرئيسية.

واكد التل على جاهزية جميع آليات البلدية للعمل خلال المنخفض الجوي مشيراً الى انه تم التأكد من قبل الفنيين في البلدية بعدم وجود أي اعطال قد تتسبب في توقف هذه الآليات وان جميعها جاهز للعمل سواء بفتح الطرق او مساعدة المواطنين في حال اضطر الظروف لذلك.

وبين التل أن البلدية تمتلك كوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه الظروف بالإضافة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة التي تؤهلها لتكون متواجدة في الميدان دائماً رفقة جميع الدوائر الخدمية المختلفة.

وطالب الناطق الإعلامي للبلدية المواطنين الإتصال بأرقام الطوارئ المبينة أدناه للإبلاغ عن أي خلل او في حال طلبهم أي مساعدة مؤكداً ان مدينة اربد تخلصت من العديد من المشاكل التي عانت منها في السنوات الماضية وهو ما ثبت خلال المنخفضات الأخيرة بعد تقلص عدد الشكاوى بشكل كبير جداً مرجعاً الأمر لمشاريع تصريف مياه الأمطار الكبرى التي أقامتها البلدية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى ان فرق الطوارئ والصيانة في البلدية انهت خلال الأيام الماضية تفقد جميع المناهل والجريلات الخاصة بتصريف مياه الأمطار وتنظيفها والتأكد من عملها على أكمل وجه مبيناً انها معرضة لإغلاقات لحظية لا تدعو للقلق وذلك بسبب انجراف النفايات والأتربة والاحجار داخلها ويتم التعامل معها في وقت قصير وبحرفية عالية.

وكانت بلدية اربد الكبرى قد نشرت ارقام الطوارئ العاملة على مدار الساعة وهي:

0790570555

0780570555

027240034

027243909

لتقديم الشكاوى وارسال الصور عبر تطبيق واتس اب التواصل مع الرقم التالي:

0770415335