بلدية الجيزة تواصل تعقيم الوسط التجاري وأماكن التجمعات

الجيزة-الغد- تواصل بلدية الجيزة في محافظة العاصمة، عمليات تعقيم للوسط التجاري واماكن التجمعات العامة والمدارس والدوائر الحكومية ومناطق عمل البلدية، وفقا لرئيس اللجنة المؤقتة للبلدية – متصرف لواء الجيزة محمد مرزوق العون.

وقال العون، إن أعمال الرش والتعقيم مستمرة ليلاً نهاراً اذ تم تعقيم اكثر من 80% من مناطق ضمن اختصاص البلدية، مؤكداً ان البلدية تمتلك الإمكانيات اللازمة والكميات الكافية من المعقمات لاستكمال اعمالها خلال الأيام القادمة بما يضمن إيجاد أفضل الظروف الصحية للموطنين.