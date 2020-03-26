أخبار محلية

بلدية الجيزة تواصل تعقيم الوسط التجاري وأماكن التجمعات

منذ 17 دقيقة

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الجيزة-الغد- تواصل بلدية الجيزة في محافظة العاصمة، عمليات تعقيم للوسط التجاري واماكن التجمعات العامة والمدارس والدوائر الحكومية ومناطق عمل البلدية، وفقا لرئيس اللجنة المؤقتة للبلدية – متصرف لواء الجيزة محمد مرزوق العون.
وقال العون، إن أعمال الرش والتعقيم مستمرة ليلاً نهاراً اذ تم تعقيم اكثر من 80% من مناطق ضمن اختصاص البلدية، مؤكداً ان البلدية تمتلك الإمكانيات اللازمة والكميات الكافية من المعقمات لاستكمال اعمالها خلال الأيام القادمة بما يضمن إيجاد أفضل الظروف الصحية للموطنين.

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