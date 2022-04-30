بلدية الزرقاء: تحويل قضيتين للمدعي العام

أحال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني قضيتين تحقيقيتين الى مدعي عام الزرقاء.

وقال المومني إن القضية الاولى موضوعها توقف الية عن العمل بسبب العبث المفتعل في نظام الهيدروليك والمحرك اثر وجود كميات كبيرة من برادة الحديد بداخلهما ما ادى الى تعطلها.

وأضاف المومني أن القضية الثانية تتعلق بسرقة 100 برميل فارغ من ساحة دائرة المشاغل والميكانيك على عدة مراحل.

وبين المومني أنه تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية برئاسته وعضوية كبار الموظفين للنظر في القضيتين حيث قررت بتحويلهما الى المدعي العام لاجراء المقتضى القانوني.

وأكد المومني بانه لن يتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس باموال وممتلكات البلدية.