بلدية الزرقاء تزيل 200 طن من مخلفات الأضاحي

الزرقاء– قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء الدكتور فراس الفاعور إن كوادر البلدية أزالت 200 طن من مخلفات الأضاحي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الفاعور، في تصريح صحفي، ان كوادر فريق الطوارئ بالتعاون مع مديرية المناطق قاموا برفع 200 طن من جلود وأحشاء الأضاحي، موزعة في ثمانية مواقع لحظائر بيع وذبح الأضاحي حددتها البلدية قبل العيد، مشيراً الى أنه تم نقل مخلفات الأضاحي الى المنطقة التحويلية، ثم الى مكب الغباوي وفقاً للشروط البيئية المتعارف عليها.

وأكد ان اجهزة وكوادر البلدية بدأت بإعادة أوضاع مواقع بيع وذبح الأضاحي الى ما كانت عليه سابقاً، من خلال إزالة الحظائر وكشط وتجريف التربة وازالتها بالآليات وتعقيم المواقع، حيث ستستمر بذلك لمدة أسبوع تلافياً لتشكل أية مكاره صحية.

وأشاد الفاعور بتجاوب المواطنين والتجار من ناحية الالتزام بالتعليمات والشروط والمواقع التي حددتها البلدية، الأمر الذي اسهم برفع نسبة التنظيم والمحافظة على بيئة المدينة، لافتاً الى ان عيد الأضحى هذا العام كان خالياً من مخلفات الأضاحي والمكاره الصحية.-(بترا)