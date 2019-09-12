بلدية الزرقاء تعلن بدء تأسيس شركة لغايات النقل

إحسان التميمي

الغد– كشف رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني عن بدء البلدية تأسيس شركة لغايات النقل ضمن مشروع النقل الحضري داخل المدن الكبرى .

وقال المومني بأن الشركة ستدار من قبل البلدية لتتولى غايات النقل في مدينة الزرقاء وتنظيمة والاشراف عليه وادارته على المسارات الجديدة ضمن اطار الشركة .

واضاف المومني انه تم رصد مبلغ 30 مليون دينار لشراء حافلات حديثة مشيرا الى انه لن يتم منح اي موافقة من هيئة تنظيم النقل الا من خلال الشركة .

وبين المومني ان البلدية ستقوم بتهيئة البنية التحتية وبعض التحسينات ومواقف خطوط النقل الداخلي .

ولفت المومني بأن تأسيس شركة النقل يأتي تماشيا مع قانوني البلديات والادارة المحلية وهو من استراتيجيات الدولة الاردنية واحد اركان الخطة القادمة والتي يعد المهندس وليد المصري من اهم اطرافها .

واكد المومني أن الشركة ستقوم بدراسة الية الدفع في الحافلات من قبل الركاب لتلافي اي سلبيات تعيق عملها .