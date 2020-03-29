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بلدية الزرقاء تقدم الدعم والمساندة إلى بلديات إربد بعد قرار العزل

منذ 19 دقيقة

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إحسان التميمي

الزرقاء- باشرت بلدية الزرقاء بتقديم الدعم والمساندة الى بلديات محافظة إربد بعد قرار عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان بلدية الزرقاء على اتم الاستعداد لدعم ومساندة بلديات اربد والوقوف لجانبها في درء الوباء ومحاصرته بالكامل.
واضاف المومني ان الوقوف الى جانب البلديات تجسيدا لكل معاني الوحدة والتعاون والتضامن التي كرسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والاسناد الحكومي.
وبين المومني انه تم ارسال الدفعة الاولى من آليات الرش والتعقيم للمباشرة في تعقيم مناطق المحافظة.

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