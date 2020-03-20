بلدية الزرقاء تنهي الجولة الأولى من تعقيم الشوارع الرئيسية

إحسان التميمي

الزرقاء- أنهت بلدية الزرقاء الجولة الأولى من تعقيم كافة شوارع المدينة الرئيسية والفرعية والدخلات ومجمعات السفريات والدوائر الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة.

وقال الناطق الإعلامي في بلدية الزرقاء ينال المعاني بأن حملات التعقيم بالمواد الآمنة مستمرة حتى الانتهاء من فيروس كورونا.

وأضاف بأن حملات التعقيم يرأسها ويشرف عليها ويقوم بتوزيعها رئيس البلدية المهندس عماد المومني بنفسه لضمان تعقيم جميع انحاء المدينة.

وبين بأن المومني خصص 7 مركبات من قلابات وبكبات مجهزة بماتورات الرش والعمال للعمل في جميع أنحاء المدينة.

وكشف المعاني عن خطة أعدها المومني لرش وتعقيم أي مركبة تدخل حدود المدينة من جميع الجهات.