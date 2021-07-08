بلدية السلط تبدأ باستقبال طلبات تصاريح مواقع الأضاحي

السلط- الغد- أعلن رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي بطاينة عن بدء استقبال طلبات التجار والمواطنين الراغبين بفتح حظائر لبيع الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لإتمام إجراءات السير بالتراخيص اللازمة واتباع جميع التعليمات والأنظمة المعمول بها للمحافظة على النظافة والسلامة العامة

و الإلتزام بأوامر قانون الدفاع.

وقال البطاينة إن بلدية السلط في كل عام تعمل على تسهيل فتح حظائر بيع اضاحي عيد الأضحى المبارك في الأماكن المناسبة والتي تحددها البلدية وضمن شروط تضمن السلامة والصحة والنظافة العامة.

وأكد البطاينة على ضرورة فتح حظائر الأغنام في الأماكن المعلن عنها من قبل البلدية، واعتماد ساحة مسلخ بلدية السلط الكبرى الموقع الرئيسي لبيع الأضاحي،

وسيكون هناك إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين.

وأضاف البطاينة أن كوادر البلدية ستقوم بمراقبة و متابعة جميع مواقع بيع الأضاحي و التأكد من التقيد و الالتزام بشروط الصحة و السلامة العامة، والابتعاد عن الأحياء السكنية.