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بلدية السلط تدعو تجار الأضاحي للمحافظة على النظافة

منذ 3 ساعات

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السلط– دعا رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطانية، تجار الأضاحي والمواطنين إلى التعاون مع البلدية في المحافظة على النظافة ووضع مخلفات الاضاحي في أكياس النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك .
وقال البطاينة، أن البلدية عملت بكامل كوادرها في قسم النظافة والأقسام ذات الاختصاص وعلى مدار الساعة، ورفعت نحو 75 طناً من مخلفات المواشي والأضاحي.-(بترا)

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