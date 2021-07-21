بلدية السلط تدعو تجار الأضاحي للمحافظة على النظافة

السلط– دعا رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطانية، تجار الأضاحي والمواطنين إلى التعاون مع البلدية في المحافظة على النظافة ووضع مخلفات الاضاحي في أكياس النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك .

وقال البطاينة، أن البلدية عملت بكامل كوادرها في قسم النظافة والأقسام ذات الاختصاص وعلى مدار الساعة، ورفعت نحو 75 طناً من مخلفات المواشي والأضاحي.-(بترا)