بلدية السلط وحرير توقعان اتفاقية مشروع (بواريك الأمل) لأطفال السرطان

وقعت بلدية السلط الكبرى اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية وذلك لإقامة مشروع لتصنيع وحياكة (بواريك) شعر طبيعي للاطفال المرضى بشكل عام وأطفال مر ضى السرطان تقدم مجاناً للغير قادرين على شرائها، والذي يهدف بشكل اساسي لتدريب وتمكين المرأة والشباب وانخراطهم بسوق العمل، وأيضًا عمل أنشطة ومبادرات مختلفة تدعم المجتمع الطفولي بكافة فئاته.

ووقع الاتفاقية رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري والمدير العام لجمعية حرير للتنمية المجتمعية نهاد الدباس.

وأكد الحياري دعم البلدية لهذه المبادرة الإنسانية والفريدة من نوعها التي تعنى بالأطفال المرضى وان مثل هذه المبادرة هي إحدى اهتمامات جلالة الملك عبد الثاني المعظم في تطوير مركز الحسين للسرطان الذي أقيم بعهد الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله.

وأشارالحياري الى ان الركيزة الأساسية للبلدية هي التشارك مع المجتمع المحلي بكافة مؤسساته سواء داخليا اوخارجيا وان توقيع الاتفاقية مع حرير لهذا المشروع الابتكاري والتنموي جاء من خلال تقديم الطابق الثاني لمبنى الملكة رانيا العبدالله في وسط المدينة ليكون موقعا للمبادرة ويكون من ضمن المسار السياحي ولمدة 3 سنوات حيث سيتم البدء بعمل الصيانه اللازمة للمبنى على مدار 6 اشهر.

واضاف رئيس البلدية انه يأمل أن تعمم هذه التجربة على باقي بلديات المملكة لتحقيق المنفعة العامة لافتا ان حرير ستلتزم بتشغيل 40% من كوادرها من ابناء المجتمعةالمحلي ويتضاعف العدد تباعا عبر السنوات.

من جانبه، أكد رئيس “حرير” نهاد الدباس ان تنظيم هذا المشروع يهدف الى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لاطفال مرضى السرطان واعطائهم روح التحدي والعزيمة وجعلهم يتغلبوا على هذا المرض من خلال التبرع لهم بخصل شعر طبيعية من اطفال آخرين لصناعة البواريك لهم بعد ان اسقط العلاج الكيماوي شعرهم لافتا ان الهدف الأسمى هو توصيل الصورة لكافة الجمعيات والمنظمات الخيرية لأجل عمل اسلوب ريادي جديد في دعم الاطفال.

وقدم الدباس الشكر لرئيس البلدية الحياري ومدير بلدية السلط المهندس بسام العواملة وكادر العمل على التعاون في انجاز هذه الاتفاقية.