بلدية الطفيلة تغلق 15 محلا تجاريا مخالفا

الطفيلة -أغلقت فرق الرقابة والتفتيش والسلامة العامة في بلدية الطفيلة الكبرى وبالتعاون مع الاجهزة الرسمية المعنية، زهاء 15 محلا تجاريا خالفت قرارات الحكومة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مثلما وجهت 30 إنذارا لتحقيق عناصر الصحة والسلامة العامة لمحلات أخرى خالفت شروط الصحة والسلامة العامة.

وبين رئيس البلدية الدكتور عودة السوالقة أن البلدية خصصت عدة فرق رقابية صحية تقوم بالتفتيش والرقابة على المحلات التجارية وضمن مناوبات لجهة تحقيق شروط السلامة والصحة العامة في الأسواق التجارية، مؤكدا أن المحلات التي تم مخالفتها لم تلتزم بتلك الشروط .

ودعا أصحاب المحلات التجارية إلى الالتزام بكافة شروط الصحة والسلامة العامة ليكونوا عونا مع الجهود الرسمية المبذولة في مواجهة فيروس كورونا .