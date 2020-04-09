بلدية الطفيلة تنفذ حملة تعقيم المركبات وسيارات الإسعاف

فيصل القطامين

الطفيلة– قامت كوادر الصحة والبيئة والسلامة العامة في بلدية الطفيلة الكبرى بحملات رش وتعقيم للمركبات على الطريق الدولي في منطقة الحسا والتي تمتلك تصاريح تجول كمركبات الإسعاف ومركبات توزيع الغاز المنزلي ونقل البضائع والخدمات العامة ، حفاظا على تحقيق شروط السلامة والصحة العامة .

وقال نائب رئيس بلدية الطفيلة الكبرى زيدون المحيسن، إن عمليات رش وتعقيم تلك المركبات تأتي ضمن التوجهات العامة للبلدية التي استمرت بعمليات الرش والتعقيم منذ بدء انتشار فيروس كورونا ، والتي تهدف لضمان توفر النظافة والتعقيم المستمرين ، درءا لأي أخطار محتملة ، لما تشكله المركبات وسائط نقل ونشر للفيروس .

كما تقوم وفق المحيسن فرق الصحة والبيئة في البلدية بالرقابة المواد الغذائية التي يتم نقلها بواسطة مركبات وشاحنات نقل المواد الغذائية الى محافظة الطفيلة ، للتأكد من مدى صلاحية المنتج وتحقيق شروط النقل الصحي فيها ، والتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء لضمان سلامة الغذاء وتحقق شروط الصحة العامة فيه .

وبين المحيسن أن البلدية تقوم وبشكل مستمر وعلى مدار الساعة برش الأحياء والشوارع والمرافق العامة ، بالمبيدات والمعقمات وفي كافة مناطق البلدية الست ، والتي تسهم في الحفظ على نظافة البيئة ، كما أن البلدية ساهمت في تنظيف عدد من الدوائر الحكومية والمدارس وتعقيمها ، ضمن برنامج الرش.

ولفت إلى أنه يتم أيضا رش وتعقيم حاويات وضاغطات النفايات ، بالمواد المعقمة بما يضمن أيضا سلامة العاملين في مجال النظافة من عمال الوطن ، كما التأكيد عليهم بالتقيد بملابس خاصة تكفل منع التلوث بما يتناسب وطبيعة عملهم المعرض للتلوث إلى جانب ارتدائهم الأقنعة الواقية والقفازات التي حافظت البلدية على توفيرها لهم باستمرار .

وأشار المحيسن إلى أن البلدية ضاعفت عمليات جمع النفايات بواقع أربعة أضعاف ، حيث تعمل أربعة ورديات وعلى مدار الساعة لضمان الحفاظ على النظافة العامة في الأحياء والتجمعات السكانية ، حيث يقوم العاملون بجمع النفايات طيلة اربع وعشرين ساعة دونما توقف .

[email protected]