بلدية العارضة تقدم 50 دينارا مكافأة لعمال الوطن

قضاءالعارضة- قدمت بلدية العارضة الجديدة خمسين دينارا مكافأة لعمال الوطن العاملين لديها احتفالا بيوم العمال العالمي.

وقال رئيس البلدية هشام المناصير خلال الاحتفال إن البلدية تدرك الدور الذي يقوم به عمال الوطن، وحجم المخاطر التي يتحملوها في أماكن الخدمة، خاصة في الشوارع الرئيسية والجزر الوسطية والمثلثات المرورية لافتا الى الاهتمام بتوعية وتثقيف العمال والمستخدمين بمعايير الصحة والسلامة المهنية وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم.

وقال مدير قضاء العارضة عادل البلاونة ان هذا التكريم هو احترام وتقدير لجهود عمال الوطن في جميع المواقع وظروف العمل الجوية على مدار العام للحفاظ على نظافة وديمومة قضاء العارضة كونها منطقة سياحية.

بدوره عبر العامل ممدوح المشاهرة في كلمته نيابة عن العمال المكرمين عن شكره وتقديره لهذه المكافأة التي قدمتها البلدية لهم، مشيرا الى انها تحفزهم وتدفعهم للاخلاص والتفاني في عملهم ونظافة منطقتهم. –(بترا)