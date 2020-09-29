بلدية الكرك: تخصيص جزء من المقبرة لوفيات كورونا في المحافظة

هشال العضايلة

الكرك – نفت بلدية الكرك الكبرى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول إنشاء مقبرة مخصصة لوفيات كورونا على مساحة 200 دونم في منطقة اللجون جنوبي المحافظة.

وقال رئيس البلدية ابراهيم الكركي في بيان اليوم الثلاثاء إنه “نظرا لحجم المغالطات والافتراءات الواردة في هذه الأخبار المتداولة فإن البلدية توضح بأن هذا الأمر محض افتراء وعار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة”.

وأضاف، إن “استغلال وباء كورونا في إثارة مشاعر المواطنين بالاستناد إلى معلومات غير صحيحة ومعطيات كاذبة ليس من شيم الوطن وأبنائه وما تم هو تخصيص جزء من مقبرة الكرك الاسلامية لدفن وفيات كورونا في محافظة الكرك تماشيا مع أمر الدفاع وتوجيهات وزارة الصحة وتم اتخاذ قرار مجلس بلدي بخصوص الموافقة على توفير مستلزمات هذه المقابر والتي لا يتجاوز عددها 15 قبرا على مساحة 150 مترا مربعا من المساحة الإجمالية للمقبرة علما أن المقبرة مقامة ومسورة منذ 8 سنوات على مساحه 30 دونما”. ولفت الكركي إلى أن البلدية تؤمن بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ولكن ضمن أطر صحيحة مستندة إلى معلومات صحيحة، مؤكدا أن البلدية “مستمرة في أداء مهماتها على أكمل وجه دون الالتفات إلى هذه الترهات”.