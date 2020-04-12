بلدية الكرك تضع نقاط تعقيم دائمة على مداخل المحافظة

هشال العضايلة

الكرك– وضعت بلدية الكرك اليوم نقاط تعقيم دائمة على مختلف مداخل المدينه حرصا على سلامة المواطنين وفقا لرئيس البلديه ابراهيم الكركي.

وقال الكركي، إن هذه الخطوة تعد الاولى من نوعها على مستوى محافظات المملكة وبتنفيذ من كوادر بلدية الكرك تم العمل على تثبيت نقاط تعقيم دائمة على مداخل مدينة الكرك حيث تم تركيب خزانات مملؤة بمواد التعقيم وتركيب مضخات على هذه الخزانات في كل من منطقة اللجون مقابل الدوريات الخارجية وفي منطقة الرسيس لتعقيم السيارات القادمة الى محافظة الكرك.

واشار الى ان الكوادر المختصه قامت بتثبيت نقاط تعقيم على مداخل المستشفيات وهي مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي بن الحسين العسكري

بالاضافة الى تثبيت نقطة تعقيم منذ اسبوع على مدخل سوق الخضار المركزي لتعقيم كافة السيارات التي تدخل السوق.

وتاتي هذه الخطوة كنوع من الوقاية الاستباقية لمنع انتقال العدوى لا قدر الله عن طريق هذه السيارات القادمة من محافظات اخرى.

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