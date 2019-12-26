بلدية المفرق الكبرى تعلن حالة الطوارئ

المفرق – اعلن رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي حالة الطوارئ نظرا للظروف الجوية السائدة وحالة عدم الاستقرار التي تسود المملكة .

واضاف الدغمي أن البلدية قامت بفتح غرفة عمليات، وان كوادر البلدية ستتعامل مع اية ملاحظة تصل اليها دون تأخير وفق خطة وضعتها البلدية بهذا الشأن بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة والتي تسعى البلدية جاهدة للقيام بهذه المهمة على اكمل وجه.

ودعت بلدية المفرق المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية، مبينة انها وضعت كافة آليات وكوادر البلدية في حالة جاهزية كاملة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين والتعامل والتجاوب المباشر للملاحظات التي تصل للبلدية وحلها على الفور .

وبينت البلدية انه في حال التبليغ عن اي طارئ الاتصال على الهواتف التالية: 0798603308، 0798170794 ، 0777105615، 0796691837 ، 0791932455.(بترا)