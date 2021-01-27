بلدية برقش: توفر 390 فرصة عمل مؤقتة

الكورة- أعلنت بلدية برقش في لواء الكورة، اليوم الأربعاء، عن توفير 390 فرصة عمل مؤقتة ضمن مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

وقال رئيس البلدية محمد شريف بني مفرج لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن فرص العمل المتوفرة ستكون مناصفة للأردنيين واللاجئين السوريين بحد أدنى بنسبة 20 بالمئة للإناث و3 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقسيم العمال الذين يجري اختيارهم ممن اعمارهم لا تقل عن 18 عاماً بمعدل 130 عاملاً وعاملة لشهرين، يمنحون خلالها أجرة يومية تبلغ 12 ديناراً شهرياً مع استحقاق أجرة يوم الجمعة واشراكهم في الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن أعمال المشروع تتضمن تنظيف الشوارع والساحات العامة وإزالة الأعشاب عن جوانب الطرق وبناء ودهان حجر الكندرين والجابيون وانشاء الربراب وزراعة وتقليم الأشجار والعناية بالحدائق العامة.

ودعا بني مفرج الراغبين بالعمل إلى تقديم طلب التوظيف في قاعة البلدية بمنطقة بيت إيدس خلال ساعات الدوام الرسمي حتى الاثنين المقبل، لافتاً إلى ان اختيار المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط سيكون عن طريق القرعة.

بترا