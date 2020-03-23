“بلدية جرش” تتبرع بتوزيع الخبز يوم غد مجانا في المحافظة

صابرين الطعيمات

جرش- تبرعت بلدية جرش الكبرى بتوزيع الخبز بدءا من صباح الغد مجانا على مختلف مناطقها بقيمة 20الف دينار قابلة للزيادة لحين تلبية احتياجات كافة السكان والافراد وضمان وصول مادة الخبز لمختلف الفئات بواسطة مركباتها وموظفيها وفق رئيس البلدية الدكتور علي قوقزه.

واكد قوقزه ان التوزيع سيبدا منذ ساعات الصباح تلباكر وسيشمل مختلف المناطق والقرى والبلدات التابعة لبلدية جرش الكبرى بشكل خاص والبلدية على استعداد لزيادة قيمة المبلغ وشراء كافة الكميات لحين تلبية احتياجات المواطنين كافة.