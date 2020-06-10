بلدية جرش تحظى بجائزة صندوق المنح الابتكارية من البنك الدولي

صابرين الطعيمات

جرش– فازت بلدية جرش الكبرى بجائزة صندوق المنح الابتكارية والبالغ قيمتها 323000 دينار والممولة من عدد من الدول المانحة من خلال البنك الدولي.

و استكمل مشروع بلدية جرش الكبرى جميع المتطلبات التي حددتها اللجنة الفنية بتقييم المشاريع الابتكارية و صادقت عليه اللجنة التوجيهية بأعلان تأهل المشروع المتمثل بتطوير بيت حسين بيك الكايد و وادي جرش المحاذي له و الذي أعدته وحدة التنمية المحلية في بلدية جرش الكبرى بأشراف م. وفاء حوامدة.

و عبر رئيس بلدية جرش الكبرى د علي قوقزة عن سعادته بالفوز بهذه المنحة والتي ستكمل حلقة من حلقات الربط السياحي بين شطري المدينة من خلال تطوير منطقة وادي الذهب حيث ستشكل المنطقة قلب المدينة النابض الذي تتمازج فيه حضارة المدينة بعراقتها و حاضرها و ستفتح أبوابا للأستثمار سستسمح بتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة و تحقيق فرص استثمارية حقيقية حيث سيتم تشغيل الموقع بالتعاون مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المحلي .

و أضاف القواقزة أن البلدية تلقت الموافقة على السير بأجراءات طرح عطاء التصاميم والتنفيذ حسب التوصيات الواردة بدراسات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي .

يذكر أن ثلاثة وعشرين مشروعا من مختلف بلديات المملكة قد ترشحت للمنحة و تأهل منها أحد عشر مشروعا للمرحلة الثانية بعد تحقيقها لمتطلبات اللجان المحكمة.