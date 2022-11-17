بلدية جرش تطلق منصة إلكترونية للشكاوى والملاحظات

صابرين الطعيمات- أعلن في بلدية جرش الكبرى عن إطلاق المنصة الإلكترونية لاستقبال الشكاوى والملاحظات.

وجاء الإعلان عن المنصة خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم، بحضور مندوب رئيس بلدية جرش الكبرى المهندس علي شوقة المدير التنفيذي للبلدية و أعضاء المجلس البلدي و مدراء و رؤساء الأقسام المعنية بمحاور المنصة و عدد كبير من ممثلي الجمعيات والأندية والمؤسسات الأهلية.

وقدم المهندس بادي بقاعين من شركة محفزون شرحا للتعريف بالمنصة وأهدافها وغاياتها وطريقة إرسال الشكاوى والمقترحات والملاحظات عليها.

وتهدف المنصة والتي تنفذها شركة محفزون للتدريب بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية إلى استقبال شكاوى المواطنين بشكلٍ إلكتروني (الفنية، التنظيمية، البيئية، النظافة، الإنارة )، بالإضافة إلى استقبال ملاحظاتهم لتوفير الوقت والجهد عليهم، ولتعزيز العلاقة مابين البلدية والمجتمع المحلي عن طريق تجسيد العمل التشاركي.

و ببن شوقة أن فكرة استحداث منصة الشكاوى إلكترونية لاستقبال الملاحظات جاءت بهدف التحول الرقمي و حوسبة خدمات البلدية التي نعمل عليها ضمن تسعة محاور قابلة للتوسع، إحداها توحيد قنوات تلقي طلبات الخدمات و الشكاوى.

و أكد شوقة أن الهدف هو تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ولتمكينهم من الحصول عليها بكل سهولة ومن دون الحاجة الى مراجعة البلدية، والتي تتميز بسهولة الاستخدام مع ميزة كتابة الشكاوى أو الملاحظات كتابياً أو عن طرق تسجيل الصوت.