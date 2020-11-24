بلدية عجلون تعلن عن اعفاءات على المسقفات بنسبة 25%

عجلون- أعلنت بلدية عجلون الكبرى عن حزمة من الاعفاءات والخصومات بنسبة 25 بالمئة على المسقفات التي يمكن للمكلفين والمواطنين والتجار الاستفادة منها قبل نهاية تاريخ 31 كانون الأول المقبل.

وقال رئيس البلدية المهندس حسن الزغول لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الاعفاءات تتضمن رسوم المهن والاعلانات ورسوم التحققات والعوائد والايجارات، مع امكانية التقسيط، داعيا جميع المعنيين للاستفادة منها للتخفيف عليهم.

واضاف إن كوادر دائرة التحصيل في البلدية ستواصل عملها لخدمة وتسهيل عمليات التسديد للمواطنين للاستفادة من الخصومات.

بترا

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