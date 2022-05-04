بلدية غرب إربد تحدد مواعيد لإخراج النفايات قريبا

إربد- الغد- واصلت بلدية غرب إربد تنفيذ خطتها لإدامة أعمال النظافة خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن كوادر البلدية تقوم بتنفيذ الخطة التي أعدتها مسبقاً للعمل خلال عطلة العيد، مشيراً إلى أن آليات وكوادر النظافة في البلدية تواصل عملها صباحا ومساءا لاستدامة النظافة.

وأكد البطاينة أن آلية العمل تسير ضمن خطة موضوعة مسبقاً وأن البلدية تولي اهتماماً كبيراً للجانب البيئي، وضاعفت عدد الآليات والعمال لتفادي أي تراكم للنفايات.

وأوضح أن وضع النظافة تحسن بنسبة كبيرة عما كان عليه في السابق ونسبة الشكاوى تراجعت بدرجة كبيرة.

ودعا البطاينة المواطنين إلى ضرورة التعاون في إخراج النفايات بوقت واحد حتى لا تتراكم، وسيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن المواعيد.