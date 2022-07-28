بلدية غرب إربد: شكاوى المواطنين من الإنارة ستنتهي خلال أسابيع

إربد- الغد- قرر مجلس بلدي غرب إربد مخاطبة وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية لشراء 5 آلاف وحدة إنارة إضافية (لد) موفرة للطاقة لتعزيز الشوارع التي ما زالت تفتقر للإضاءة في جميع مناطق غرب إربد.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة إن البلدية أنهت تركيب 6 آلاف وحدة جديدة (لد) بدل وحدات الإنارة التقليدية التي كانت تستنزف الآلاف من موازنتها السنوية، حيث تجاوزت فاتورة الطاقة 800 ألف دينار سنوي.

وأكد البطاينة أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإعادة توزيع وحدات الإنارة التي تم تركيبها في المناطق، حيث إن هناك مناطق غير مخدومة بتجمعات سكنية وهناك عشرات الوحدات تم تركيبها على شارع لا يوجد فيه إلا منزل واحد.

وبين أن البلدية ستعمل على إعادة توزيع الوحدات بما يحقق العدالة لجميع المناطق، بحيث تصل الخدمة للمواطن والتجمعات السكنية بعيدا عن أي حسابات أخرى.

وأوضح أن جميع شوارع غرب إربد مخدومة بالإنارة، سواء التقليدية أو الموفرة للطاقة، وستعمل البلدية على استبدال القديمة خدمة للمواطنين.

وعن شكاوى المواطنين بقيام البلدية بفصل الكهرباء عن أحد الأحياء، أكد البطاينة أن صاحبة الاختصاص بفصل الإنارة عن الشوارع هي شركات الكهرباء والبلدية لا يمكنها فصلها عن أي حي أو شارع.

وأشار إلى أن البلدية ستقوم خلال الأيام المقبلة بصيانة وحدات الإنارة القديمة بعد أن توقفت ورشة الكهرباء في البلدية عن الصيانة في الأيام الماضية بسبب مرافقتها لورشة كهرباء إربد لتركيب الوحدات الجديدة.

وبين أن شكاوى المواطنين من الإنارة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة لحين الموافقة على شراء الوحدات الجديدة.

ولفت إلى أن شكاوى وردت للبلدية بقيام مواطنين بتغيير اتجاه الوحدات الجديدة إلى منزله أو مزرعته، موضحا أن البلدية ستتخذ إجراءات بحق المخالفين وتعمل على تحويلهم للحاكم الإداري.

وجدد البطاينة تأكيده أن البلدية لم تقطع التيار عن أي حي سكني أو غير سكني مطلقا، ولم تنوي قطعها أبدا، ومن المعلوم أن الجهة التي تستطيع قطع التيار هي شركة الكهرباء وليست البلدية، وأن أي قطع للتيار لم يتم أبدا.

وفي سياق متصل، أوعز رئيس بلدية غرب إربد إلى الكوادر الفنية بالإسراع في فصل الخطوط التي استجرت التيار الكهربائي من كهربة إنارة الشوارع والتي تسدد فواتيره البلدية إلى بيوت بعض المواطنين.

وشدد على أن ممارسة سلوك الاستجرار غير المشروع يشكل تجاسرا على المال العام وتحميل البلدية أثمان استهلاك البيوت الخاصة للتيار الكهربائي.