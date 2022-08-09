بلدية غرب اربد تبدأ بيع 150 حاوية من إنتاج مصنعها

بدأت بلدية غرب اربد، بتوريد وبيع حاويات من إنتاج مصنعها، بعد تذليل العقبات التي كانت تعترض طريق إنتاجه في مراحل سابقة.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن البلدية وردت خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 حاوية معدنية إلى بلديات: طبقة فحل، والمزار الشمالي، والكفارات بعد تصنيعها في مصنعها الذي كان معطلا منذ 9 سنوات.

وأضاف أن البلدية وقعت اتفاقيات مع عدة بلديات في محافظة إربد لبيعها حاويات معدنية من إنتاج المصنع، مؤكدا أن المصنع ينتج يوميا نحو 20 حاوية بمواصفات عالية الجودة.

وأوضح أن العائق الذي يواجه المصنع ويقف حائلا أمام زيادة قدرته الإنتاجية يتمثل بنقص عدد العمال، وإشكالية شراء المواد الخام التي تحتاج إلى طرح عطاء واستدراج عروض ونشره في الصحف المحلية وغيرها من الإجراءات الروتينية.

وأشار إلى أن المصنع قادر على إنتاج أكثر من 30 حاوية يوميا في حال توفر عمالة مؤهلة ومدربة ومواد أولية، مبينا أن هناك عدة مخاطبات من البلديات لشراء الحاويات من المصنع.

وأكد أن البلدية تعتزم إنشاء شركة لتسهيل عملية شراء المواد الأولية، خصوصا أن المصنع يتوقف أحيانا عن العمل بسبب عدم وجود مواد، مبينا أن استحداث شركة استثمارية يسرع ويسهل الإجراءات المتصلة بشراء المواد الخام.

وبين أن البلدية ستحقق عائدا ماديا جيدا من وراء بيع الحاويات المعدنية ما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق غرب إربد. بترا