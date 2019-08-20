بلدية لب ومليح تسدد مديونيتها بقيمة نحو مليون دينار

مادبا- قال رئيس بلدية لب ومليح حسين السمارات ان البلدية استطاعت سداد مديونية البلدية كاملة من خلال الحصول على منح من جهات مختلفة والبالغة نحو مليون دينار، ما يخفف عبئا كبيرا على كاهل البلدية بما ينعكس على الجانب الخدمي والتنموي فيها.

واضاف ان سداد مديونية البلدية اسهم بتوجه البلدية لإقامة جملة من المشروعات الخدمية والتنموية كانت مطلبا ملحا للمواطنين والتوسع في تقديم الخدمة للمواطنين القاطنين في منطقتي البلدية لب ومليح والتي قارب عدد سكانها من 30 الف نسمة.

واوضح ان المجلس البلدي اقدم على خطوة كبيرة بتنظيم نحو 16 حوضا جلّها في لب والدليلة والتي تنعكس ايجابيا على مستوى الخدمة للمواطن وتمكن البلدية من خدمة مواطنيها، منوها ان المساحة المنظمة في اراضي البلدية ارتفعت الى 55 بالمئة في حين كانت سابقا 5 بالمئة فقط.

واضاف ان التوسع في التنظيم يسهل عمليات الترخيص والبناء على مساحات صغيرة وتسهيل توصيل خدمة الطرق بعد ان كانت تابعة لوزارة الاشغال ولا تستطيع البلدية خدمتها الامر الذي كان يتسبب بحرج كبير للبلدية. وتبلغ مساحة بلدية لب ومليح 269 كيلو مترا مربعا.

وبين ان البلدية حصلت على منح بقيمة ما يقارب 700 الف دينار استغلتها لتوسعة مبنى البلدية بقيمة 55 الف دينار وتنفيذ مشروع خلطات اسفلتية بقيمة 306 آلاف دينار موزعة بعدالة بين منطقتي لب ومليح وحسب الحاجة، فيما تم المباشرة بإنشاء المرحلة الاولى من المدينة الحرفية بقيمة 310 آلاف دينار لتنظيم العمل بالحرف والمهن المختلفة.

واضاف ان مشروع المدينة الحرفية يشمل بناء 28 مخزنا ليتم ترحيل جميع محلات الميكانيك والنجارة والكهرباء للمشروع ومنع ممارسة هذه المهن بالقرب من التجمعات السكنية والتي كانت محل شكوى وتذمر من المواطنين في السنوات السابقة.

وبين السمارات ان البلدية تحرص على تخصيص مبالغ من اجل فتح وتعبيد شوارع بقيمة 125 الف دينار لفتح وتعبيد 35 الف متر من الشوارع من موازنة البلدية فيما قامت بإعادة تأهيل الملعب الخماسي التابع للبلدية بقيمة 17 الف دينار لخدمة القطاع الشبابي في المنطقة وذلك من موازنة البلدية.

وتبلغ موازنة بلدية لب ومليح للعام الحالي 1ر2 مليون دينار بدون اي عجز فيما تبلغ نسبة الرواتب منها 54 بالمئة .

واشار الى ان البلدية انهت اجراءات طرح عطاء انشاء محطة محروقات بقيمة 250 الف دينار من خلال قرض نظرا لحاجة المنطقة الماسة للمحطة، كما عملت البلدية على تأثيث قاعة تم بناؤها سابقا في منطقة لب بقيمة 400 الف دينار وتأمين القاعة بمحول كهرباء بقيمة 12 الف دينار من اجل تشغيلها .

وبين رئيس البلدية ان البلدية تعمل حاليا على مشروع تأسيس مسبح نصف اولمبي بعد حصولها على منحة خارجية لتمويله بقيمة 200 الف دينار.

وحول الجانب الترفيهي والبيئي قال ان البلدية خاطبت وزارة الزراعة من اجل استملاك 15 دونما من الاراضي الحرجية المطلة على سد الوالة المحاذي لبلدية مليح لاستغلالها كمتنزه بيئي، مؤكدا ان العمل جار لاستكمال الموافقات اللازمة .