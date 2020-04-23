مادبامحافظات

بلدية مادبا الكبرى تعتمد رخصة المهن القديمة للتخفيف على محلات التجارية

منذ 35 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أحمد الشوابكة
مادبا – أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامة الازايدة أن البلدية اتخذت عدد من الإجراءات التي من شائنها التخفيف على التجار خلال فترة انتشار الفيروس كورونا وخلال الشهر الفضيل رمضان المبارك وخلال التفتيش عليهم من قبل لجان الصحة والسلامة العامة .

وأضاف انه سيتم اعتماد رخصة المهن القديمة مهما كانت السنة التي مرخصة فيها للتخفيف على التجار أثناء التفتيشات من قبل لجان الصحة والسلامة العامة في المحافظة .

وبين الازايدة انه سيتم توجيه إشعارات للتجار المخالفين لمدة 10 أيام التصويب الأوضاع إذا لم يلتزم التجار بالإجراءات المتبعة بما يخص الصحة والسامة العامة أثناء الشهر الفضيل ويتم بعد ال10 أيام إغلاق أو اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخاف القانون وقانون الصحة العامة .

وقال الازايدة ” إننا ضمن الأجراءت المتبعة في كافة البلديات من حيث التعقيم والتفاعل مع المجتمع وتقديم الخدمات الفضلى ضمن المعطيات التي نستخدمها في إدارة البلديات’ .

مقالات ذات صلة

المفرق: سحب 300 عينة لمرتبات وعاملين في مركز حدود الكرامة

منذ 25 دقيقة

وفاة فتاة إثر سقوطها من سطح منزلها في إربد

منذ 40 دقيقة

السماح بالتنقل بالمركبات ينعش الحركة التجارية في الوية غرب اربد

منذ 54 دقيقة

مستشفى الملك المؤسس يستقبل 3077 وصفة علاجية إلكترونيا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock