بلدية مادبا الكبرى تعتمد رخصة المهن القديمة للتخفيف على محلات التجارية

أحمد الشوابكة

مادبا – أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس أحمد سلامة الازايدة أن البلدية اتخذت عدد من الإجراءات التي من شائنها التخفيف على التجار خلال فترة انتشار الفيروس كورونا وخلال الشهر الفضيل رمضان المبارك وخلال التفتيش عليهم من قبل لجان الصحة والسلامة العامة .

وأضاف انه سيتم اعتماد رخصة المهن القديمة مهما كانت السنة التي مرخصة فيها للتخفيف على التجار أثناء التفتيشات من قبل لجان الصحة والسلامة العامة في المحافظة .

وبين الازايدة انه سيتم توجيه إشعارات للتجار المخالفين لمدة 10 أيام التصويب الأوضاع إذا لم يلتزم التجار بالإجراءات المتبعة بما يخص الصحة والسامة العامة أثناء الشهر الفضيل ويتم بعد ال10 أيام إغلاق أو اتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخاف القانون وقانون الصحة العامة .

وقال الازايدة ” إننا ضمن الأجراءت المتبعة في كافة البلديات من حيث التعقيم والتفاعل مع المجتمع وتقديم الخدمات الفضلى ضمن المعطيات التي نستخدمها في إدارة البلديات’ .