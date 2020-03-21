بلدية مادبا تؤمن المواطنين بالمياه وتبدأ حملة تعقيم للشوارع الليلة

مادبا – أكد رئيس بلدية مادبا المهندس أحمد الأزايدة، أنه تم تأمين صهاريج لنقل المياه للمواطنين، بسبب النقص الحاد الذي تعاني منه المدينة بعد توقف الضخ بسبب العكورة في آبار الوالة ووادي الهيدان.

وقال الأزايده لـ(بترا)، اليوم السبت، إن البلدية وفي سياق الوقاية من فيروس كورونا، ستقوم الليلة بحملة تنظيف لشوارع المدينة ورفع النفايات، بعد استصدار التصاريح اللازمة لذلك، مبيناً أن يوم غد الأحد، ستعمل فرق رش وتعقيم إضافية لشوارع مدينة مأدبا. ودعا رئيس البلدية، المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم، والاستجابة لقرارات وإجراءات الحكومة الهادفة إلى حمايتهم من فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم وصحة أبنائهم.-(بترا)