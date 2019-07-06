بلدية مادبا تحيل عطاء إنشاء 175 محلا بالمدينة الحرفية

أحمد الشوابكة

مادبا- أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس احمد سلامة الازايدة أن البلدية أحالت عطاء انشاء مخططات هندسية لـ175 مخزنا اضافيا في المدينة الحرفية لغايات التوسعة، وقطع أراضي بقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين دينار من خلال قرض ميسر من بنك تنمية المدن والقرى.

وأضاف الازايدة أن هذا المشروع هو من المشاريع الحيوية التي تعول عليه البلدية كثيرا لتخليص السوق والاحياء من بعض المهن التي تسبب مصدر إزعاج وتلوث مثل النجاره والحداده وغيرها.

وبين الازايدة أن هدف هذا المشروع الأساسي هو إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة ممن يمتلكون الحرفة وايضا تعزيز دخل وموارد البلدية بما يتواكب مع تقليص الدعم المستمر من الجهات المانحة لتصبح البلدية قادرة على تقديم الخدمات دون أي عجز.