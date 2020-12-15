بلديه الكرك تطلق حملة لإزالة البسطات والباعة المتجولين

هشال العضايلة

الكرك- اطلقت بلدية الكرك امس حملة شاملة لازاله البسطات والباعة المتجولين في مختلف مناطق بلدية الكرك وفقا لرئيس قسم مراقبة الاسواق احمد وليد الحباشنة.

وقال الحباشنة ان كوادر القسم بالبلدية ضبطت عدد كبير من البسطات المخالفه والباعة المتجولين على أطراف الشوارع والارصفة وقامت بالتحفظ على بضائعهم وتنظيم مخالفات رسميه.

واشار الى انه لم تحدث اي اشكالات او مواجهات مع القائمين على الحملة من قبل اصحاب والبسطات والباعة المتجولين.

واشار الى ان الحملة مستمرة لحين الانتهاء من اشكال البسطات كافة والعمل بالتجارة على ارصفة وشوارع المدينة وبلدات البلدية بسبب التشوه والاذى الذي لحق بشوارع وساحات المدينة من قبل البسطات والباعة المتجولين.

وشدد على ان أي شخص يرفض ازالة البسطة، تقوم الاجهزة الرسمية بازالتها بالقوة ومصادرة البضاعة.