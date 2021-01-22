بلعما يلوح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية

عمان – الغد – لوح نادي بلعما، باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية المعروفة بمحكمة “الكاس”، وذلك لتقديم شكوى بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم قرارا باعتبار فريق النادي خاسرا أمام فريق الجليل بنتيجة 0-3، على خلفية شكوى من الجليل تعتبر أن فريق بلعما خالف التعليمات في تسجيل ومشاركة لاعبين.

ولفت النادي، في بيان، إلى أن الإدارة التقت الأمانة العامة لاتحاد الكرة، التي اعتبرت أن اللجان القضائية خارج مسؤولية الاتحاد.

ولفت بلعما إلى تواصله مع المحامي عماد حناينة، بشأن رفع شكوى إلى محكمة الكاس في سويسرا، بسبب تجاوزات كثيرة موثقة، لافتا إلى أن المحامي أبلغهم بأن القضية تصل إلى حوالي 20 ألف دينار، وأن البيانات الأولية في مصلحة النادي.

كما قدم بلعما استئنافا حول قرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، بشأن لاعب اليرموك سامر سميح الذي تواجد في محيط الملعب خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى.

ووعد بلعما جماهيره، بحرصه على متابعة قضاياه حتى ينال حقوقه، زاعما أن هناك موظفين في اتحاد الكرة، يتعاونون مع بعض الأندية على حساب أندية أخرى. – (أخبار النجوم)