“بلفورستانات” من أجل “بيبي”: “الفصل العنصري” ليس إهانة، إنه برنامج عمل

ريتشارد إيسكو – (كاونتربنتش)

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ليس ثمة ما هو جديد في تصرفات ترامب. لقد تبنى الجمهوريون والمحافظون منذ فترة طويلة وحشية الفصل العنصري. هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر، يكون الديمقراطيون والليبراليون مضللين عندما يفكرون في ترامب كاستثناء -سواء في داخل حزبه أو بين زملائه المحافظين. كان رونالد ريغان قد وصف نيلسون مانديلا بأنه “إرهابي”، ووصف دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بأنها “دولة وقفت إلى جانبنا في كل حرب خضناها؛ دولة ضرورية استراتيجياً للعالم الحر”.

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في الصورة المرفقة، القسم الذي على اليسار مأخوذ من خريطة غردها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على “تويتر” بعنوان “رؤية للسلام: خريطة مفاهيمية/ مستقبل فلسطين”. ويظهر القسم الذي على اليمين “البانتوستانات” التي كانت قد أنشأتها حكومة جنوب إفريقيا في حقبة الفصل العنصري في العام 1970، في خطوة كانت تهدف إلى دفع المواطنين السود في البلاد إلى “أوطان” فقيرة معدمة.

أي أسئلة؟

تشبه هذه الخرائط عمل فنان مجنون -واحد يرى العذاب والموت في كل لطخة حبر رورشاخية.(1) وقد اقترن ترامب ونتنياهو –وكلاهما زعيمان فاسدان وبذوات متضخمة لديمقراطيات فاشلة، وتجسيدان توأمان للانهيار الكولنيالي– وأنجبا وحشا. وكمعاهدة، سوف يموت مخلوقهما المشوه في المهد. أما كمخطط للبؤس المستقبلي، فإنه سيعيش لوقت طويل، طويل.

كانت صرخة احتجاج عالية قد أطلقت عندما ضمن الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، كلمتي “فلسطين” و”أبارتايد” معاً في عنوان كتابه الصادر في العام 2006. كيف يمكن لأي شخص أن يقول مثل هذا الشيء؟ صرخ الخيِّرون. يا لها من إهانة للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!

ولكن، انظر إلى هذه الخرائط مرة أخرى. من يستطيع أن ينكر ذلك الآن؟

يمكنك أن تسمي هذه القطع من الأراضي “بلفور-ستانات”. تماماً كما رأت الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية أن من المناسب أن تهب الأرض الفلسطينية بإعلان بلفور، تحركت الولايات المتحدة بدورها للتبرع بالأرض الفلسطينية في دورها باعتبارها القوة الكولنيالية الجديدة في المنطقة. وسوف تتولى حكومة نتنياهو الأمور بسعادة من هناك، مستخدمة قوتها الجديدة -وختم موافقة الولايات المتحدة- لإنشاء هذه البانتوستانات الجديدة في الشرق الأوسط.

ولا تظنن للحظة واحدة أن “بيبي” وصديقه يمكن أن يشعرا بالحرج من أي مقارنة لمخططهما بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا. إن “الفصل العنصري” ليس إهانة بالنسبة لترامب ونتنياهو -ليس بعد الآن. إنه مخطط وبرنامج عمل لنظام شمولي جديد يخططان لفرضه على فلسطين؛ شبكة مختلة التوضُّع من المخيمات التي سيتم فصل الناس فيها وحبسهم وتجريدهم من حقوقهم بسبب جنسيتهم وعرقهم.

كل ما يحتاجه بيبي ودونالد لاستكمال إضفاء الطابع الجنوب-إفريقي على المنطقة هو إعادة تسمية مدن فلسطين وفقاً لأهوائهما الخاصة. يمكن أن تصبح بيت لحم “صن سيتي”، كمنتجع للمعاقين أخلاقياً. وأنا متأكد من أن كانييه ويست (2) سيكون سعيدًا بأن يؤدي هناك (على الرغم من أنه قد يفضل بيت لحم، والتي يبدو أنه يعتقد أنها مسقط رأسه). وقد يصبح اسم أريحا “ترامب-تاون”، لأن الرئيس الأميركي مغرم جدًا بالجدران. (ولكن احترس، سيدي الرئيس. للجدران طريقة للسقوط عندما لا تتوقع سقوطها على الإطلاق).

ولا تخطئ، فالولايات المتحدة تمتلك هذه الدستوبيا المخطط لها، بطريقة بلفورية حقيقية. يمكنك أن تسميها “وعد كوشنر” لأن الذي توسط فيها، على نحو مناسب، شخص هو الابن البائس لصاحب أملاك فاسد وصهر متملق ذليل لفاسد عقارات آخر. قل ما تشاء بخصوص أسرتي كوشنر وترامب، لديهما الكثير من الخبرة في طرد العائلات من منازلها.

وليس الأمر أن هذا طريق جديد تماماً للحكومة الأميركية. لقد وقفت الإدارات الأميركية السابقة إلى جانب انتهاك إسرائيل للقوانين والمعاهدات الدولية: ضم الأراضي بشكل غير قانوني؛ السماح للمستوطنين بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين بالعنف؛ إساءة معاملة السجناء؛ وإطلاق النار على المتظاهرين المسالمين. وقد حافظت سلسلة من الرؤساء الأميركيين على الحكاية الخيالية المهذبة القائلة بأنهم يعملون من أجل “حل الدولتين”، حتى بينما كان توسيع المستوطنات الإسرائيلية كل الوقت يجعل تنفيذ مثل هذا الحل مستحيلاً باطراد.

ومع ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر في تصميم عمارة القمع والاضطهاد. لم يسبق أن تبنت الولايات المتحدة بمثل هذه العلانية قسوة الفصل العنصري في رسم الخرائط. مثل البانتوستان، كان الغرض الوحيد من هذه “الدولة” الأسطورية هو حرمان شعب من حرياته القليلة المتبقية من خلال إيداعه في معسكرات اعتقال متناثرة ووصفها بأنها “وطن”. وغني عن القول أن الخطة تترك عملياً كل السلطة–العسكرية، والاقتصادية، والسياسية- في أيدي إسرائيل. وليست هذه خطة سلام. إنها خطة لحرب دائمة.

كان قد تم إنشاء البانتوستانات الأصلية في جنوب إفريقيا في عهد النظام الوحشي لهندريك فيرويرد وحزبه الوطني، بالبناء على “المحميّات” القبلية التي تم إنشاؤها في العام 1913 تحت الحكم الاستعماري البريطاني. ويشبه “قانون بانتو للحكم الذاتي” الذي صدر في جنوب إفريقيا في العام 1959 تماماً الخطاب الذي سمعناه من ترامب عندما أعلن عن خطته. وقد وعدت الخطة بـ”دول مستقلة بالكامل” وبرنامج لـ”التنمية المنفصلة”.

في العام 1970، استكمل قانون “جنسية الوطن الأسود” حرمان السود في جنوب إفريقيا من خلال مطالبة كل منهم بأن يصبحوا جميعاً “مواطنين” في هذه الدول الوهمية. وهذه “الدولة” الزائفة التي يقترحها ترامب –التي تتكون في الواقع من أرخبيل من الجزر المتناثرة التي سيقطنها أناس بلا حول ولا قوة- سوف تخدم نفس الغرض.

ربما يفوت النقاد الذين يقولون أن هذا الاقتراح “ميت عند الولادة” الفكرة. إن هذا ليس بادرة دبلوماسية. إنه خطاب نوايا. وسوف يستمر ويعيش، ليس في المفاوضات، وإنما كخريطة عسكرية للهجوم المقبل. في غضون ساعات من إطلاق “خطة السلام” هذه، أعلن نتنياهو أنه يعتزم ضم غور الأردن.

في الخطة، وعد ترامب برمي بعض قطع العملة المعدنية على الفلسطينيين، وقال: “من المعقول فقط أن عليَّ فعل الكثير للفلسطينيين، وإلا فلن يكون الأمر عادلاً”. مهلاً، أنتم أيها الناس تحبون المال، أليس الأمر كذلك؟ آه، انتظروا…

لا يفعل أي عرض من هذا القبيل سوى تعزيز حقيقة أن هذا العمل هو “تطور منفصل” في كل شيء ما عدا الاسم. ولن يكون مصير الوعد الذي يقدمه، مثل عرض الفصل العنصري الذي سبقه، سوى الانهيار.

ليس ثمة ما هو جديد في تصرفات ترامب. لقد تبنى الجمهوريون والمحافظون منذ فترة طويلة وحشية الفصل العنصري. هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر، يكون الديمقراطيون والليبراليون مضللين عندما يفكرون في ترامب كاستثناء -سواء في داخل حزبه أو بين زملائه المحافظين. كان رونالد ريغان قد وصف نيلسون مانديلا بأنه “إرهابي”، ووصف دولة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بأنها “دولة وقفت إلى جانبنا في كل حرب خضناها؛ دولة ضرورية استراتيجياً للعالم الحر”.

وفي العام 1986، صوت 145 جمهورياً (و45 ديموقراطياً) ضد قرار غير ملزم يطالب دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بإطلاق سراح نيلسون مانديلا. وكان من بينهم ديك تشيني، ونيوت غينغريتش، ودان كوتس، وبات روبرتس، والقديس العلماني الجديد جون ماكين. وفي العام التالي، قدم جيف فليك -الذي سيصبح لاحقاً سيناتوراً جمهورياً، و# بطلًا للمقاومة- شهادة يدعم فيها سياسات حكومة جنوب إفريقيا أمام مجلس ولاية يوتا كناشط في جماعة ضغط لصالح شركة تعدين نامبية.

في ذلك الحين، نشرت مجلة “ذا ناشيونال ريفيو”، الحريصة حينذاك -كما هو حالها الآن- على تقديم الوجه “المتحضر” للعنصرية البيضاء، مقالًا في الستينيات تقول فيه أن انتصاراً يحققه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي “سيؤدي إلى الفوضى وانهيار الحضارة”، وأن الحكومة “سوف تجسد هيمنة أطباء السحر (الذين ما يزالون كثيرين ونافذين) والديماغوجيين المتهورين”.

تساءل توماس فريدمان عما إذا كان هذا الإعلان الأخير للرئيس ترامب هو “وسيلة صرف انتباه يستخدمها زعيمان قذران”. حسناً، بالتأكيد. إنهما كلاهما ملتويان وفاسدان، وحريصان على صرف انتباه الناس عن فسادهما. لكن هذا ليس صرفاً للانتباه؛ إنه إعلان.. إعلان عن عزم كلا الدولتين على تجاهل القانون الدولي واللياقة الأساسية بحيث ترسخان معاً آليات جديدة للظلم.

بينما يفهم المسألة بطريقة صائبة، لا يلبث فريدمان أن يفقد الإيقاع تماماً عندما يعلن أنه يجب على الفلسطينيين التفاوض مع هذه الخطة، مع اقتراحه أن يتعبروها “أرضية … لا سقفاً”، ويتساءل فريدمان: “ما الذي لديهم ليخسروه”؟

حسناً، كبداية: دولة

ليس هذا “أرضية”. إنه زنزانة في قبو. والفلسطينيون لم يعودوا في حاجة إلى أي نصائح إضافية، شكراً جزيلاً لكم. وإذا فعلوا في أي وقت، فإن بوسعهم دائماً أن يتطلعوا إلى الكفاح من أجل الحرية الذي خاضه السود في جنوب إفريقيا. إنه سيذكّرهم بالطريق إلى الأمام، وهو طريق إلى العدالة يعرفون منذ أمد بعيد أنه حاضر دائماً أمامهم، وأنه الطريق الوحيد الذي سيؤدي إلى مستقبل لائق للأجيال القادمة: لا تنازل بشأن الحقوق الأساسية، لا استعمار، وحتمية إقامة الدولة الكاملة للشعب الفلسطيني.

*مضيف البرنامج الحواري “ساعة الصفر”، ومستشار سابق لحملة السياسي الأميركي الديمقراطي بيرني ساندرز. وهو زميل رفيع في “الحملة من أجل مستقبل أميركا”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: “Balfouristans” for Bibi: “Apartheid” Isn’t an Insult, It’s a Blueprint

هوامش المترجم:

(1) اختبار رورشاخ هو اختبار نفسي تُسجًّل فيه تصورات الأشخاص عن بقع من الحبر ثم يتم تحليلها باستخدام التفسير النفسي، أو الخوارزميات المعقدة، أو كليهما. ويستخدم بعض علماء النفس هذا الاختبار لفحص خصائص شخصية الشخص وأدائه الانفعالي. ويوظف الاختبار في كشف الاضطراب الكامن في التفكير، خاصة في الحالات التي يعزف فيها المرضى عن وصف عمليات تفكيرهم بوضوح. سُميَّ الاختبار على اسم مبتكره، عالم النفس السويسري هرمان رورشاخ. يمكن اعتبار اختبار رورشاخ فحص القياس النفسي للباريدوليا (إيهام الخيالات المرئية)، وهي تصورٌ مشوه نشط تجاه المنبهات البصرية. في ستينيات القرن العشرين، كان اختبار رورشاخ الاختبار الاسقاطي الأكثر استخدامًا.

(2) كانيه عمري ويست؛ مغني الهيب هوب (الراب) الأميركي، ومسجل الأغاني وكاتب الأغاني، المنتج ومخرج الأفلام، ومنظم ومصمم الأزياء من شيكاغو-إلينوي. يعتمد أسلوبه الإنتاج عادة على استخدام العينات الصوتية عالية النبرة من الأغاني التي تدمج بعد ذلك مع الطبول والأدوات الخاصة.