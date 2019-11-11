بلقبلة يعود إلى تشكيلة الجزائر بعد استبعاده بسبب فيديو فاضح

الجزائر – أعلن مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، قائمة تضم 23 لاعبا لخوض مباراتي الجولتين الاولى والثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون، والتي شهدت عودة لاعب وسط بريست الفرنسي هاريس بلقبلة.

وكان بلقبة استُبعد من التشكيلة عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر والتي توجت الجزائر بلقبها، وذلك لأسباب “انضباطية” بعد انتشار شريط مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مؤخرته بمواجهة الكاميرا بينما كان زميله الحارس ألكسندر أوكيدجة يزاول لعبة الكترونية ويقوم ببث مباشر.

وقام اللاعب بالاعتذار عن “الخطأ الفادح” الذي ارتكبه لأنه لم يكن يعلم ان زميله كان يقوم ببث مباشر، كما قال عقب قرار إبعاده، كما عاد إلى التشكيلة مهاجم أولمبياكوس اليوناني هلال العربي سوداني الغائب منذ عدة اشهر بسبب الاصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

وضمت التشكيلة أيضا ثلاثة لاعبين جدد هم ماكسيم سبانو رحو (فالنسيان الفرنسي) ورضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي) وآدم زرقان (نادي بارادو)، بينما لم يتم استدعاء لاعبي وسط الريان القطري ياسين براهيمي ونيس الفرنسي هشام بوداوي.

وتلعب الجزائر مع ضيفتها زامبيا الخميس المقبل بالبليدة (غرب العاصمة الجزائر)، على أن تحل ضيفة على بوتسوانا الإثنين المقبل في غابورون.

وفي ما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، ألكسندر أوكدجة (متز الفرنسي).

الدفاع: جمال بلعمري (الشباب السعودي)، عيسى ماندي (ريال بيتيس الاسباني)، ماكسيم سبانو رَحو (فالنسيان الفرنسي)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني)، مهدي تاهرات (أبها السعودي)، رضا حلايمية (بيرشوت البلجيكي)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، ايوب عبداللاوي (سيون السويسري).

الوسط: عدلان قديورة (الغرافة القطري)، اسماعيل بن ناصر (ميلان الايطالي)، مهدي عبيد (نانت الفرنسي)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، سفيان فغولي (غلطة سراي التركي)، رياض محرز (مانشستر سيتي الانجليزي).

الهجوم: آدم زرقان (نادي بارادو)، بغداد بونجاح (السد القطري)، اسلام سليماني (موناكو الفرنسي)، آندي ديلور (مونبولييه الفرنسي)، هلال العربي سوداني (اولمبياكوس اليوناني)، يوسف بلايلي (الاهلي السعودي). (أ ف ب)