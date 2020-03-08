بلقيس بني هاني تنتظر علاجها بالخارج بعد أن فقدت النظر والسمع والنطق

أحمد التميمي

إربد- أمهلت عشيرة بني هاني في إربد، الحكومة 48 ساعة لحسم موقفها من علاج ابنتهم بلقيس التي قالوا إنها تعرضت لخطأ طبي في أحد المستشفيات تسبب في إدخالها إلى مركز الحسين للسرطان.

جاء ذلك خلال اجتماع حاشد عقد في ديوان آل بني هاني، تداول فيه المجتمعون الحالة الصحية السيئة التي وصلت إليها بلقيس، معتبرين أن هناك تقصير طبي في علاجها الذي امتد لأكثر من عام.

وقال المجتمعون إن المهندسة تعرضت لخطأ طبي منذ بداية تشخيصها في أحد مستشفيات إربد نتج عنه مضاعفات على عدة مراحل زمنية أدت إلى فقدانها السمع والنطق والنظر وتفاقم المرض في جسدها.

وقال هاشم بني هاني، والد بلقيس، لـ”الغد” إن ابنته كانت تدرس الهندسة في السنة الأخيرة بجامعة اليرموك، حيث شعرت بألم في أحد أسنانها، وراجعت مركز صحي في إربد وتم زرع “حشوة” لها، وبعد يومين استمر نفس الألم، حيث اضطرت إلى مراجعة نفس المركز، وتم استبدال الحشوة بأخرى.

وأضاف بني هاني أن الألم لازمها، حيث قامت بمراجعة مركز طبي خاص، وتم إزالة الحشوة القديمة واستبدالها بأخرى، إلا أن الألم استمر. ثم راجعت أحد المستشفيات في إربد وتم أخذ صورة لفكها وخزعة وكانت نتيجة الخزعة أنه “ورم حميد” وقرر الأطباء إجراء عملية للفك السفلي وتم تحويلها لأحد المستشفيات في عمان ونظرا لطول الموعد تم إراجعها إلى مستشفى إربد، حيث تم إزالة الفك السفلي وغادرت المستشفى بعد مكوثها مدة 3 شهور.

وتابع أنه وبعد أن مكثت في المنزل 20 يوما بدأت حالتها بالانتكاس، حيث تمت مراجعة مستشفى في عمان ومكثت هناك 25 يوما ولم يقم الكادر الطبي بإجراء إي علاج سوى إعطائها المهدئات.

وأشار إلى انه قرر إلغاء تأمين ابنته الحكومي والحصول على إعفاء طبي لنقلها إلى مركز الحسين للسرطان بتاريخ 14 /2 /2020، حيث بدأ الأطباء هناك بإعطائها جلسات أشعة وصلت إلى 35 جلسة من تاريخ دخولها لغاية الآن.

وأضاف أن جلسات الأشعة تسببت بالتهاب جرح العملية في وجهها وأحدثت تلك الأشعة تشوهات في منطقة العين والفم وأصبحت الآن لا تسمع ولا ترى ولا تنطق.

ولفت بني هاني إلى أن ابنته الآن تعيش على المسكنات بعد أن قرر الأطباء عدم وجود إي علاج نهائيا لهذه الحالة، مشيرا إلى إمكانية علاج بلقيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بني هاني أن ابنته تعرضت لـ”خطأ طبي فادح” بعد أن شخصت حالتها بأنها تعاني من ورم حميد ليكشف لاحقا أنه ورم خبيث “سرطان”.

وقررت عشيرة بني هاني تشكيل لجنة طبية طارئة من أصحاب الاختصاص من أبناء العشيرة للنظر في آخر التطورات في حالة المهندسة بلقيس.

ووجهت العشيرة الشكر لأبناء العشيرة الأردنية الذين وقفوا وتضامنوا مع قضية بلقيس، مما كان له أطيب الأثر في رفع معنويات ابنتهم أثناء رحلة علاجها في مركز الحسين للسرطان.

بدوره، قال مدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، إنه لا يوجد أي علاج لحالة بلقيس لا في الأردن ولا في المستشفيات الخارجية.

وأشار إلى أن السرطان وصل إلى مرحلة متقدمة وتم استشارة العديد من المستشفيات العالمية وأكدوا انه لا يوجد لها أي علاج وتم استدعاء جراحين من إيطاليا وكندا لتقييم حالتها، إلا أنهم أكدوا بعدم وجود علاج لها.

وأشار إلى أن بلقيس لا تزال في مركز الحسين للسرطان منذ 270 يوما وتلقى رعاية واهتمام صحي كبيرين من قبل الكوادر الطبية، مؤكدا أن المركز لن يتوانى في البحث عن مستشفى في الخارج في سبيل إنقاذ حياة بلقيس.

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