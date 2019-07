بلماضي: الجيل الحالي للجزائر يرغب في كتابة التاريخ امام نيجيريا

القاهرة – أكد المدرب جمال بلماضي السبت، أن الجيل الحالي للمنتخب الجزائري لكرة القدم يرغب في كتابة التاريخ عندما يلاقي نيجيريا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي اكتفت بلاده بإحراز لقبها مرة واحدة.

ويخوض المنتخب الجزائري، أحد أبرز المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية والإضافة الى اللقب الوحيد الذي أحرزه على أرضه عام 1990، مباراته المقبلة مساء الأحد في ستاد القاهرة الدولي، ضد نيجيريا المتوجة 3 مرات آخرها عام 2013، علما بأنها غابت عن النسختين الأخيرتين.

وفي مؤتمر صحفي عشيّة نصف النهائي الأول الذي تخوضه الجزائر في أمم إفريقيا منذ العام 2010، قال بلماضي إن البطولة التي توج بها “محاربو الصحراء” تعود الى وقت طويل، لافتاً: “كانت على أرضنا، هذه النسخة بعيدة عن الديار، وستكون بالتأكيد أصعب”.

وتطرق اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر (43 عاما)، الى أسماء صنعت أمجاد الكرة الجزائرية، مثل لخضر بلومي وعلي بن شيخ ورابح ماجر وغيرهم أوصلوا المنتخب الى نهائيات كأس العالم بالعامين 1982 و1986، وآخرين من الجيل الذي توج بلقب أمم إفريقيا العام 1990 مثل رابح ماجر وجمال مناد وشريف الوزاني وغيرهم.

وعلق بلماضي: “نريد أن نكتب تاريخنا أيضا، هؤلاء اللاعبين (الجيل الحالي) يريدون كتابة تاريخهم، لم نعد بعيدين، تتبقى لنا خطوتان، لكنهما ستكونان صعبتين”، قبل رفع الكأس في نهائي 19 تموز (يوليو) الحالي.

وقدم المنتخب الجزائري أداء لافتا في المباريات الـ 5 التي خاضها حتى الآن في النسخة 32 من البطولة، جعل العديد من المعلقين والمدربين المنافسين يضعونه في مصاف أفضل الفرق أداء، وأبرز المرشحين لنيل اللقب.

